Эксперты раскрыли, как выбрать муку для куличей 2026

Перед замесом муку обязательно просеивают. Делать это лучше несколько раз, чтобы насытить продукт кислородом и улучшить подъём теста. Хранить запасы нужно в сухом прохладном месте, пересыпав в герметичные банки или воздухонепроницаемые контейнеры. При комнатной температуре пшеничная мука лежит шесть-двенадцать месяцев, а цельнозерновая прогоркает быстрее, её стоит использовать за три-шесть месяцев.