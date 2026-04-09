Психологи и врач-репродуктолог прочтут бесплатные лекции для нижегородских родителей в апреле в рамках проекта «ЛекториУМ»

В апреле в рамках проекта «ЛекториУМ» центр развития талантов «Вега» проведет две бесплатные лекции для мам, пап, бабушек и дедушек юных нижегородцев. Пока взрослые будут получать полезные знания, детям предложат поучаствовать в развивающих занятиях.
Все мероприятия пройдут на базе детского центра «Бублик» в парке «Швейцария» (г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 35А). Родители могут пройти регистрацию на обе встречи по ссылке: vega52.ru/lektorium-parents.
Первая лекция состоится 18 апреля в 14:00, она будет посвящена самим родителям. Тема — «Родители тоже люди, или почему мы так устаем в нашем родительстве». Спикерами мероприятия выступят психолог, детский и подростковый психотерапевт Ольга Повышева и психолог в КПТ-подходе, член ассоциации КПТ, EMDR-терапевт Геннадий Трубин. Они ответят на вопросы нижегородцев о том, где брать силы быть родителем и как обходиться с чувством родительской вины.
«Мы поговорим о типичных ошибках родителей в отношении самих себя, которые повторяются от раза к разу, а также об истинных причинах родительской усталости. Эти вопросы мы долго уже не поднимали на наших лекциях. Думаю, что они получат большой отклик среди участников», — анонсировала Ольга Повышева.
В это же время для детей организуют практикум «Мифы и легенды Нижнего Новгорода». Это интерактивное образовательно-просветительское мероприятие, направленное на изучение культурного кода города через призму городского фольклора. Практикум построен на принципе «погружения» в атмосферу: участники не просто слушают истории, но и учатся анализировать их, отделять исторические факты от художественного вымысла, прослеживать влияние устного народного творчества на литературу и искусство.
Записать ребенка на практикум можно, пройдя регистрацию в системе «Навигаторы 52», а затем подав заявку на сайте центра «Вега» по ссылке: vega52.ru/events/praktikum-mify-i-legendy-nizhn.
Вторая лекция состоится 25 апреля в 14:00. Ее тема — «Этапы взросления мальчиков: что важно знать родителям».
Мероприятие проведет Светлана Мелехина, врач-репродуктолог, заведующая отделением репродукции человека и лечения бесплодия одной из частных клиник Нижнего Новгорода. На лекции участники узнают о четырех этапах взросления мальчиков и физиологических изменениях ребенка на каждом из них. Кроме того, участники обсудят психологические и эмоциональные изменения, к которым нужно быть готовым родителям мальчиков.
«Мы подробно разберем, какие изменения являются нормой, а на что нужно обязательно обратить внимание во время взросления мальчиков, как говорить с ними о новых изменениях тела и об эмоциях в этот период. Мы дадим подробные рекомендации родителям, которые помогут им понять и пережить этот непростой период взросления вместе с сыновьями», — сказала лектор.
Детям, в свою очередь, параллельно предложат участие в игре «Мы идем в поход». Мероприятие направлено на формирование у ребят начальных туристских навыков. Формат проведения сочетает в себе наглядную агитацию (просмотр медиа-контента), теоретическое знакомство со снаряжением и активную практическую деятельность.
Записать своего ребенка на игру можно, пройдя регистрацию в системе «Навигаторы 52», а затем подав заявку на сайте центра «Вега» по ссылке: vega52.ru/events/igra-my-idem-v-pohod.
Возрастное ограничение: 6+.