Экс-аудитора нижегородской КСП приговорили к 7,5 годам колонии

Суд вынес приговор бывшему аудитору Контрольно-счетной палаты (КСП) Нижегородской области Владимиру Севодняеву. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Следствием установлено, что подсудимый и четверо его подчиненных инспекторов получали незаконные вознаграждения от представителей строительных компаний за сокрытие нарушений, выявленных в ходе проверок расходования бюджетных средств. Суммы взяток варьировались от 300 тысяч до 1,4 млн рублей.
Владимир Севодняев полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием, дав показания на своих коллег. В последнем слове бывший аудитор просил о снисхождении, ссылаясь на раскаяние и состояние здоровья близких. Однако суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима с учетом времени, проведенного в СИЗО. Также осужденному назначен штраф в размере 5 млн рублей.
Помимо основного наказания, с Севодняева взыскали общую сумму полученных взяток — почти 4 млн рублей, и запретили занимать должности на госслужбе в течение пяти лет. Уголовные дела в отношении четырех инспекторов КСП, которые не согласны с квалификацией преступлений и настаивают на статье о мошенничестве, выделены в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что экс-инспектора нижегородского АТИ оштрафовали на 2 млн рублей за коррупцию.