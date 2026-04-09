Экс-аудитора нижегородской КСП приговорили к 7,5 годам колонии

Владимир Севодняев полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием, дав показания на своих коллег. В последнем слове бывший аудитор просил о снисхождении, ссылаясь на раскаяние и состояние здоровья близких. Однако суд приговорил его к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима с учетом времени, проведенного в СИЗО. Также осужденному назначен штраф в размере 5 млн рублей.