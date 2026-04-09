«Волосы выпадали клоками»: блогер Лерчек побрилась налысо на фоне борьбы с раком

Решение связано с побочным эффектом лечения.

Источник: Клопс.ru

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), проходящая лечение от рака желудка четвёртой стадии, побрилась налысо. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 9 апреля.

Не самые хорошие новости сообщил в соцсетях отец её четвёртого ребёнка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Он опубликовал видео, на котором блогер сначала коротко стрижёт волосы, а затем сбривает их машинкой.

По его словам, решение было связано с побочным эффектом лечения. «Выпадение волос началось после первой химии», — отметил Сквиччиарини. Он добавил, что при расчёсывании волосы выпадали «большими клоками», поэтому Чекалина решила побриться.

В конце марта сообщалось, что суд в Москве прекратил дело о банкротстве блогера Лерчек.

Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
Читать дальше