В Калининграде будут судить 45-летнего мужчину за убийство 20-летней давности во время разбоя

Его обвиняют в убийстве, сопряжённом с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, в феврале 2005 года обвиняемый вместе с соучастниками напал на семью в частном доме на улице Спортивной в Калининграде. Чтобы подавить сопротивление, мужчина задушил 54-летнего владельца дома. После этого нападавшие похитили деньги и имущество на общую сумму 30,8 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда. Соучастники преступления уже установлены. Им грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование длилось 20 лет.