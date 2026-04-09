Нижегородцам рассказали, сколько пасхальных яиц можно съесть без вреда здоровью

Людям с больной печенью не следует есть больше одного яйца на Пасху. Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов со ссылкой на гастроэнтеролога Минздрава Нижегородской области Елену Колодей.
Так, среднестатистическому взрослому человеку без хронических заболеваний рекомендуют есть не больше 2−3 пасхальных яиц в день. А вот в случае повышенного холестерина, заболеваний печени и атеросклероза лучше остановиться на одном яйце в сутки. То же ограничение в праздничном рационе относиться и к диабетикам.
В куличах тоже важно знать меру. Так, при отсутствии лишнего веса можно побаловать себя 150 граммами кулича — это примерно 1−2 кусочка. При наличии лишнего веса лучше ограничить употребление куличей, потому что клетки организма теряют чувствительность к инсулину и глюкоза усваивается гораздо хуже.
Также эксперт отметила, что таких желанных сочетаний, как «яйца + майонез + жирное мясо + алкоголь» лучше избегать. Из-за подобных приемов пищи поднимается уровень холестерина и наносится вред всему организму.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что покраска яиц не влияет на срок их годности.