В Володарском районе Астраханской области завершился ремонт моста

Ремонт моста через реку Камардан завершился в Володарском районе Астраханской области. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Мост длиной 259 м построили еще в 1990‑х. Он соединяет поселок Володарский с поселком Старый Алтынжар и селами Алтынжар, Кошеванка и Зеленга. Сейчас на мосту полностью заменили дорожное покрытие, сделали новую систему водоотвода и установили локальные очистные сооружения, чтобы стоки меньше вредили реке.
При этом вместо традиционных материалов для оснащения моста были использованы композитные ходовые мостки — это легкие, прочные инженерные конструкции из стеклопластика. Их произвели в Нанотехнологическим центре композитов. Это новый продукт в линейке предприятия, который только начинают внедрять в дорожную инфраструктуру.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.