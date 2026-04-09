В Заксобрании обсудили вопросы продовольственной безопасности Калининградской области — Кропоткин

Депутаты поддержали соответствующий законопроект.

Источник: Клопс.ru

В Законодательном Собрании Калининградской области рассмотрели меры поддержки агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса региона. Об этом «Клопс» рассказал председатель регионального парламента Андрей Кропоткин.

Обсуждение законопроекта состоялось на заседании профильного комитета в среду, 8 апреля.

«Сейчас наша область полностью достигает показателей Доктрины продовольственной безопасности России. Мы практически полностью обеспечиваем себя зерном, мясом и мясопродуктами, картофелем. Молоком и молочными продуктами — на 86,2%, яйцами — на 91,2%. Одна из эффективных мер поддержки инвесторов — предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов», — рассказал Кропоткин.

Поправки коснутся масштабных проектов в агропромышленном или рыбохозяйственном комплексе региона. Объём вложений — не менее 150 млн рублей. Депутаты поддержали законопроект.