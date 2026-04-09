Самую высокую зарплату в креативной сфере предлагали парикмахерам

В среднем таким специалистам предлагали 78 697 рублей в месяц.

За первый квартал 2026 года профессия парикмахера возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых в креативной индустрии. Такие данные агентству ТАСС предоставил сервис «Авито Работа».

Согласно отчёту, средняя зарплата парикмахеров в этот период составила 78 697 рублей, что на 35% больше, чем в прошлом году. Это позволило им занять первое место среди специалистов креативной сферы.

На втором месте по уровню дохода оказались ювелиры, которые в среднем получали 75 797 рублей. За год их заработки выросли на 23%.

Тройку лидеров замкнули реставраторы с доходом в среднем 74 414 рублей, что на 34% выше, чем в предыдущем году.

Однако, как отмечается в исследовании, реальный доход может значительно различаться в зависимости от количества клиентов, профессионального мастерства, опыта и условий работы.

Однако, как отмечается в исследовании, реальный доход может значительно различаться в зависимости от количества клиентов, профессионального мастерства, опыта и условий работы.