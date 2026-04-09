Как спасти дом, огород и имущество после паводка

Большая вода хозяйничает в Центральной России: тысячи затопленных приусадебных участков и домов, сотни скрывшихся из виду мостов и размытых дорог. Люди, стоя порой по грудь в воде, пытаются спасти своё добро. Куда обратиться за компенсацией ущерба? Как спасти огород и просушить дом, когда большая вода отступит с порога? Nn.aif.ru вместе с экспертами ищет ответы.
Как подсчитать и зафиксировать размер ущерба после паводка 2026 года?
Размер ущерба определяют оценщики, выбрать которых любой гражданин может на своё усмотрение — например, в Сети, рассказал nn.aif.ru юрист Михаил Черепнов.
Оценщик определяет рыночную стоимость утраченного или испорченного имущества. «Итогом будет отчёт об оценке минимум листов на 40, с печатями и сведениями об удостоверениях оценщиков», — уточнил эксперт.
Важно, чтобы отчёт был составлен по всем правилам и нормативам, иначе его не примут страховые компании, государственные органы и суды.
Куда обратиться за компенсацией ущерба после половодья-2026?
Если имущество было застраховано, его владельцы вправе рассчитывать на возмещение ущерба в соответствии с условиями договора страхования. Когда сумма страховки соответствует рыночной стоимости застрахованного имущества, то в случае разрушения, например, жилого дома собственник получит полную стоимость утраченного жилья.
Когда страховки нет, обращаться за компенсацией надо к виновнику подтопления имущества. Здесь всё зависит от ситуации. «Например, в Нижегородской области был случай, когда владелец рыбоводческого хозяйства на реке Линда спустил воду в своей плотине, — продолжает Михаил Черепнов. — Теперь считается, что по весне уже десять лет подтапливает садоводческое товарищество, стоящее ниже по течению реки. В подобном случае обращаться за компенсацией надо к рыбхозу, чья деятельность стала причиной подтопления». Но вину хозяйствующего субъекта надо ещё доказать.
А если имущество испорчено из-за естественного разлива рек, обращаться следует в администрацию муниципалитета, которая обязана была обеспечить противопаводковые мероприятия.
Куда жаловаться, если оказывают в компенсации ущерба после паводка в 2026 году?
Если после обращения в администрацию по месту расположения имущества собственник получил отказ, он может обратиться с иском в суд. Если суд признает, что причиной подтопления стало именно стихийное бедствие, то шансов получить компенсацию нет.
Но если докажут, что потоп — результат бездействие ответственных лиц, то суд вынесет решение о выплатах.
«Скорее всего, доказать вину государственных и муниципальных органов в том, что река затопила ваш дом, очень и очень сложно», — уточняет Михаил Черепнов.
Какими будут суммы компенсаций за ущерб имуществу от паводка в 2026 году?
Размер компенсации определит суд, исходя из отчёта оценки утраченного имущества. «Я не исключаю, что в отдельных случаях на местах будет принято решение о компенсационных мероприятиях из областного бюджета», — добавляет эксперт.
По словам Михаила Черепнова, идти в суд до окончательного подсчёта ущерба от паводка на областном уровне, не стоит. Если же до конца лета никаких мер принято не будет, то можно обратиться в суд. Тем более, что сделать это можно на протяжении трёх лет.
«Поспешность в этом вопросе может грозить тем, что суд может вам в иске отказать. Как правило, потом все суды в данном регионе будут принимать решения по первому случаю. То есть отказывать в выплате компенсации за ущерб», — заключает эксперт.
Как спасти садовые растения и огород после паводка?
Половодье грозит кустарникам вымоканием корней и дефицитом кислорода. Особенно плохо переносят такие «заплывы» малина и крыжовник.
Страдают от излишка воды почти все многолетники. Лучше других держатся в таких условиях только розы, пионы, хосты и лилейники.
«После того как почва просохнет, её надо перекопать и разрыхлить, в том числе под всеми многолетниками, кустарниками и плодовыми деревьями, — говорит садовод Наталья Баскина. — На вскопанные участки можно внести органические и минеральные удобрения, особенно азот, который вымывают из земли вешние воды. На будущее в зонах подтопления я рекомендую делать высокие грядки из влагостойких материалов. Они тёплые, хорошо прогреваются на солнце и быстрее просыхают после подтопления».
Проблемы у кустарников и деревьев могут возникнуть потому, что паводок отсрочит обработку деревьев против болезней и паразитов. Какой смысл обрабатывать той же бордосской жидкостью верхушки растений, если большая часть кустов стоит в воде?
Между тем растения уже проснулось, а вместе с ними проснулись и болезни, уверена селекционер-любитель Светлана Шестова.
В зонах подтопления в средней полосе России на две недели точно сместится огородный сезон. Соответственно, сажать там лучше ранние, скороспелые сорта — позднеспелые сорта просто не смогут вызреть. «Но в природе всё всегда восстанавливается. Будет так и на этот раз. Это же просто талые воды, а не техногенная катастрофа», — считает Светлана Шестова.
Как сушить дом, электроприборы и проводку после подтопления?
Лучше всего воду впитывает дерево, поэтому дома, построенные из него, будут сохнуть особенно долго. При этом правда, дерево, в отличие от того же кирпича, менее склонно к образованию плесени.
«Просушить дом можно при помощи тепловых пушек. Они бывают электрическими и газовыми, — рассказывает электрик Максим Подгорный. — Но надо быть очень аккуратным в плане пожарной безопасности. Например, нельзя оставлять работать теплопушку без присмотра».
Что касается электропроводки, особое внимание при её просушке надо уделить соединительным наконечникам и кабель-каналам, предупреждает специалист. В идеале из дома на время просушки проводки лучше уехать, чтобы не пользоваться электричеством. Иначе, если автомат не сработает, перегреется и провода замкнёт, то после потопа возможен ещё и пожар.
Чем меньше в бытовой техник электронных деталей, тем дольше, скорее всего, проработает она после потопа и последующей просушки.
«Система холодильника, компрессора с хладагентом герметична, вода внутрь неё попасть может только при механическом повреждении, — говорит Максим Подгорный. — После наводнения холодильник желательно сушить на воздухе с открытыми дверьми. Если на улице холодно, можно просушивать его дома при помощи тепловентилятора, но тоже очень осторожно — без перегрева поверхностей!».
Включать технику впервые после просушивания электрик рекомендует через удлинитель с защитой.
Паводковая обстановка в Нижегородской области остаётся тревожной, однако за сутки к утру 9 апреля вода отступила от 25 придомовых территорий и участка дороги.
А значит, советы наших экспертов скоро пригодятся.