Компания из Тюменской области получила сертификат «Сделано в России»

Сертификат «Сделано в России» получила компания «Грин Лайф» из Тюменской области, специализирующаяся на переработке ягод, грибов, овощей и фруктов методом сублимации. Поддержка бизнеса осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Тюменского муниципального района.
Компания получила сертификат в категории «Надежность» для молочных компонентов и продуктов на их основе. Его выдал Российский экспортный центр. Сертификат подтверждает, что продукция соответствует высоким стандартам и повышает доверие покупателей в России и за рубежом.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.