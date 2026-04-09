10 лучших направлений на майские-2026 в России: куда поехать и что посмотреть

Санкт-Петербург. Культурная столица России. В мае здесь начинается сезон фонтанов и разводки мостов. Прогулки по Невскому проспекту, посещение Эрмитажа и других музеев оставят незабываемые впечатления. Какое направление на майские лучше для семьи с детьми? Москва. Отличный выбор для первого путешествия с малышами и школьниками. ВДНХ, Кремль и планетарий предложат множество развлечений для всей семьи. Золотое кольцо. Суздаль и Владимир — это возможность насладиться историей и архитектурой, не тратя много денег. Прекрасные варианты для недорогой поездки на выходные. Где в России в мае уже тепло и можно купаться? В Сочи. Здесь уже в мае температура достигает +20°C. Канатные дороги дарят захватывающие виды на горы и море, а курортная инфраструктура предлагает комфортный отдых. Калининград. Город с европейской атмосферой, где можно насладиться Куршской косой и узнать больше о янтаре. Казань. Столица Татарстана, где переплетаются русская и татарская культуры. Кремль, мечети и вкусная кухня сделают поездку незабываемой. Алтай. Природа Алтая завораживает. Горы, реки и озера идеально подходят для активного отдыха. Куда поехать на майские на 3 дня из Москвы на машине? Великий Новгород — хороший вариант. Древний город с богатой историей. Здесь можно увидеть старинные церкви и крепости, а также насладиться атмосферой русской старины.