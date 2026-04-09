Минтруда Беларуси составило топ-5 необычных вакансий для молодежи

Министерство труда и социальной защиты составило топ-5 необычных вакансий в Беларуси для молодежи и озвучило сферы, в которых больше всего ждут молодых людей.
Молодежная ярмарка вакансий, на которой предлагается около 30 тысяч предложений по трудоустройству от 2700 нанимателей различных сфер, с 13 по 17 апреля пройдет по всей Беларуси. Отдельно отмечается, что почти каждое третье место — вариант для подростков 14 — 18 лет.
В связи с этим Минтруда озвучило сферы, в которых больше всего ждут молодых людей. Так, на первом месте в этом рейтинге сферы сельского и лесного хозяйства. Среди предложений — полеводы, подсобные рабочие, лесоводы, трактористы. Далее идут вакансии от промышленных предприятий — «БАТЭ», «Белшина», «Нафтан», Минский автозавод. Доступны места комплектовщиков, укладчиков-упаковщиков, слесарей, швей.
В сферах торговли и общепита ждут молодых продавцов, кассиров, официантов, членов бригад ресторанов. А в ЖКХ и благоустройстве нужны уборщики территорий, рабочие зеленого строительства.
А вот самые необычные вакансии по версии Минтруда Беларуси: лесовод Национального парка «Браславские озера», инструктор веревочного городка на Логойщине, помощник комбайнера в Дзержинском и Любанском районах Минской области, а также цветовод в Дзержинском ЖКХ и сортировщик ягод и фруктов в Стародорожском районе Минской области и Щучинщине, что на Гродненщине.
