Шесть мощных машин вышли на откачку воды в Нижнем Новгороде

Власти усилили борьбу с паводком новой спецтехникой.

Источник: Комсомольская правда

Шесть новых водооткачивающих машин повышенной мощности вышли на улицы Нижнего Новгорода. Технику передали дорожным службам, и она приступила к работе в районах, где есть риск подтоплений. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По словам мэра, этой весной город столкнулся с непростой, но ожидаемой паводковой ситуацией. Из-за обильных снегопадов зимой объём талой воды оказался выше обычного, поэтому решение о дополнительной закупке техники приняли заранее — и сейчас оно себя оправдывает. Новые машины мощнее прежних и способны быстрее справляться с большими объёмами воды.

Подготовка к паводку велась заблаговременно: в каждом районе сформированы специальные команды, которые знают проблемные точки и оперативно реагируют на обращения жителей. К зонам риска традиционно относятся территории у реки Кудьмы и частный сектор в нескольких районах города.

Мониторинг обстановки ведётся круглосуточно. В работе задействовано около 200 единиц техники, включая насосы и мотопомпы. Уровень воды в Оке и Волге растёт, но остаётся ниже опасных отметок. Специалисты подчёркивают: ситуация находится под контролем, а техника и люди готовы к любому развитию событий.