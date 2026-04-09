Семье погибшего на СВО воронежского музыканта передали орден Мужества

9 апреля семье погибшего бойца Алексея Дубачева из Лискинского района передали орден Мужества. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Алексей Дубачев родился в селе Дракино. После окончания воронежского областного училища культуры стал музыкантом. Но по состоянию здоровья не смог работать по специальности. Вслед за другом ушел в зону СВО, где в 2024 году погиб при выполнении боевого задания.
Орден Мужества передали его жене Алле и его сыну Максиму. В конце церемонии память павших воинов почтили минутой молчания.