Семье погибшего на СВО воронежского музыканта передали орден Мужества

Алексей Дубачев родился в селе Дракино. После окончания воронежского областного училища культуры стал музыкантом. Но по состоянию здоровья не смог работать по специальности. Вслед за другом ушел в зону СВО, где в 2024 году погиб при выполнении боевого задания.