В Санкт-Петербурге стартовал ремонт участка дороги на Парашютной улице

Ремонт участка дороги более 7 км от Долгоозерной улицы до КАД на Парашютной улице в Санкт-Петербурге стартовал. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
Специалисты приступили к замене и перестановке бордюров. Дальше они срежут старый асфальт и уложат два новых слоя покрытия. Отмечается, что Парашютная улица — важная городская магистраль. По ней проходит транзитный поток, рядом расположены школы, детские сады и медучреждения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.