Весной в лесах Калининградской области планируют высадить более 80 тысяч деревьев. Об этом сообщили на странице регионального Минприроды «ВКонтакте».
Специалисты уже приступили к подготовке лесных участков. Сотрудники «Дирекции лесхоза и природных парков» обрабатывают почву для высадки молодых деревьев.
«Этой весной планируется проведение лесовосстановительных работ на площади порядка 27 гектаров. Ожидается, что по итогам сезона на лесных участках будет высажено более 80 тысяч молодых деревьев», — рассказали в министерстве.
В 2025 году площадь посадки молодых деревьев в Калининградской области составила 115 гектаров. Плановый показатель перевыполнили на 75%. В результате объём лесовосстановления составил 115 гектаров.