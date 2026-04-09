6 муниципалитетов Волгоградской области выйдут из отопительного сезона 15 апреля

По состоянию на 9 апреля решение о завершении отопительного сезона.

По состоянию на 9 апреля решение о завершении отопительного сезона приняли 16 муниципальных образований Волгоградской области.

Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства, с 13 апреля тепло перестанет поступать потребителям в Кумылженском районе. А с 15 апреля отопительный сезон завершится еще в шести муниципалитетах: в Волжском, Фролово, а также в Иловлинском, Клетском, Суровикинском и Ленинском районах.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о завершении отопительного периода в Волгограде, Камышине, Михайловке, а также Городищенском, Кумылженском, Камышинском, Руднянском, Даниловском и Ольховском районах области.