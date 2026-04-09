«Парма» в последнем домашнем матче регулярного сезона победила «Самару»

Болельщики «Бетсити Парма» на месяц попрощались с играми команды в Перми. На домашней арене пермяки теперь появятся в серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Последний домашний матч в рамках регулярного сезона «Парма» провела против «Самары».
Пермская команда дала большой повод понервничать за итог этой встречи. После первой половины пермяки уступали аутсайдеру чемпионата с двузначной разницей в счете. Ход поединка «Парма» переломила в середине третьей четверти матча и довела его до победы — 76:65 (11:20, 17:19, 25:8, 23:18).
В составе победителей результативную игру показали: Картер (19 набранных очков), Сэндерс (15), Егоров (12) и Ильницкий (10). В «Самаре» тон задавали: Халдеев (16), Кулагин (12), бывший одноклубник Шейко (14) и Походяев (13).
«Парме» в регулярном сезоне осталось провести два матча в гостях: 15 апреля — против «Автодора», 18 апреля — «Локомотива-Кубань». Скорее всего, пермяки начнут серию плей-офф именно в Краснодаре.