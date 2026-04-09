Валентина Матвиенко побывала на строительстве моста через Преголю в Калининграде

Председатель СФ ознакомилась с ходом работ.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сегодня находится в Калининграде с рабочим визитом, посетила объекты транспортной инфраструктуры в городе. В частности, ознакомилась с ходом строительства нового автодорожного моста через Преголю. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Алексей Беспрозванных, который сопровождал председателя СФ, отметил, что введение моста в эксплуатацию позволит переключить движение транспорта со старого двухъярусного моста и разгрузить дороги. Он поблагодарил за содействие в решении вопроса о перераспределении 1,5 млрд рублей для ускорения строительства моста.

Спикер СФ пообщалась со строителями моста, она поблагодарила их за труд и качественную работу.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше