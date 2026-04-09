В Казани открыли точки сбора старых автомобильных шин

Точки сбора старых автомобильных шин открыли в Казани в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
В городе открыли девять точек приема старых шин. Сдать непригодные покрышки можно до 20 апреля. Для этого установили специальные оранжевые контейнеры. Принимают только шины от легковых автомобилей. Чтобы избежать нарушений, на каждом пункте сбора работают смотрители и камеры видеонаблюдения.
Напомним, с 2 по 15 ноября в 2025 году казанцы собрали более 850 куб. метров старых автомобильных покрышек. После переработки шин на набережной реки Казанки появилась экологичная беговая дорожка.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.