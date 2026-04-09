Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленоградск и Светлогорск попали в десятку популярных направлений для весеннего отдыха в малых городах

В среднем на калининградских курортах проводят 3−4 дня.

Источник: Клопс.ru

Зеленоградск и Светлогорск попали в десятку популярных направлений для отдыха в малых городах весной. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования отелей и квартир «Твил.ру» в четверг, 9 апреля.

Самым популярным малым городом стала Алушта, собравшая 13% всех весенних броней в малых городах. На втором месте оказался Зеленоградск, а на третьем — тоже крымский курорт, Судак (11% и 8% бронирований соответственно). Светлогорск замыкает пятёрку лидеров.

Топ-10 выглядит следующим образом:

Алушта, Крым — средняя продолжительность поездки составляет 4 ночи; Зеленоградск, Калининградская область — 3 ночи; Судак, Крым — 3 ночи; Суздаль, Владимирская область — 2 ночи; Светлогорск, Калининградская область — 4 ночи; Кировск, Мурманская область — 6 ночей; Железноводск, Ставропольский край — 6 ночей; Горячий Ключ, Краснодарский край — 3 ночи; Алупка, Крым — 4 ночи; Сортавала, Карелия — 2 ночи.

Калининград и Зеленоградск вошли в число городов России с самыми комфортными и чистыми отелями.

