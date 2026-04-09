Первенство России по водному поло среди юниоров: в четвертьфинале встретятся Волгоград и Москва

В Астрахани завершился групповой этап первенства России по водному поло среди юниоров до 21 года. В группе А местная команда убедительно обыграла соперников из Волгограда со счётом 16:3.

Игра прошла с явным преимуществом хозяев бассейна. С первых минут СШОР Астрахани захватила инициативу, продемонстрировав слаженную командную игру и высокую скорость атак. Волгоградцы не смогли найти противоядие против плотной обороны соперника и не сумели забить ни одного мяча — 5:0.

Во втором периоде гости смогли немного перестроиться и организовали пару результативных атак — отличились Артём Чуксин и Илхам Асадов. Однако астраханцы ответили тремя голами, сохранив значительное преимущество в счёте.

В третьей четверти хозяева продолжили наращивать отрыв. Несмотря на попытки коллектива из Волгограда усилить давление, астраханская команда действовала уверенно и реализовала несколько опасных моментов, в итоге — 4:1 в пользу Астрахани.

Заключительный период прошёл под диктовку СШОР Астраханской области. Они не позволили сопернику забить и довели матч до крупной победы, забив ещё четыре мяча. Итоговый счёт — 16:3 в пользу хозяев.

СШОР Астраханской области — Волгоградская область — 16:3 (5:0, 3:2, 4:1, 4:0).

8 апреля. Первенство России среди юниоров до 21 лет. Группа А, матч 5. Астрахань. Бассейн СЗК «Звёздный».

Судьи: Алексей Солодов (Нижний Новгород), Аркадий Воеводин (Москва).

СШОР Астраханской области: Полищук — Мухаметшин, Низьев (2), Жолобов, Насанбаев (2), Монахов, Крылов (1) — Курбатов (2), Лобур (1), Солдатов (2), Фролов (2), Яхтин (1), Чугунов (3), Ерицян.

Волгоградская область: Андрей Стрельцов — Малахов, Асадов (1), Кожевников, Сергеев, Капустин, Элизбарян — Лутошкин, Семашкин (1), Федоров, Чуксин (1), Антонов, Медведев, Арсений Стрельцов.

Выигранные спринты: 3 — 1.

5-метровые/голы: 5/4 — 0/0.

Удаления: 7 — 9.

В четвертьфинале волгоградцы встречаются с победителем группы Б — сборной командой Москвы.

Александр Веселовский.