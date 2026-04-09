В Ростовской области внедрят белорусский опыт по обращению с отходами. Об этом рассказал губернатор Юрий Слюсарь в социальных сетях, подводя итоги переговоров с послом республики Юрием Селиверстовым.
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства стороны детально обсудят уже в апреле. Руководство региона планирует выработать конкретные шаги, чтобы использовать успешные технологии соседей в сфере водоснабжения и переработки мусора.
— Мы ищем возможности для кооперации. Например, в сельском хозяйстве существуют планы по созданию крупных молочно-товарных комплексов. За основу таких ферм будет взята именно белорусская модель, — пояснил Юрий Борисович.
Укрепление партнерства приносит заметные результаты во всех сферах. По оценкам экспертов, взаимная торговля между регионом и республикой уже в ближайшее время может достигнуть рекордной отметки в миллиард долларов.
