У заболевших в Муроме обнаружили норовирус

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области выявил норовирус 2-го типа у заболевших в Муроме. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как сообщило ранее правительство Владимирской области, в Муроме зарегистрировали 106 случаев острой кишечной инфекции. Госпитализированы 50 человек, в том числе 25 детей.

«При исследовании методом ПЦР материала от заболевших выявлен норовирус 2-го типа. В настоящее время прорабатывается вопрос организации вакцинации населения округа от гепатита А по эпидемическим показаниям», — уточнила пресс-служба Роспотребнадзора.

Норовирусная инфекция — это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус. Она сопровождается рвотой, диареей, тошнотой и болями в животе.

Инфекция крайне заразна. Заражение может произойти при контакте с носителями норовируса, а также при употреблении зараженной воды и пищи.

Региональное управление Роспотребнадзора организовало выездную проверку в отношении МУП «Водопровод и канализация». Ситуацию поставили на особый контроль в ведомстве. Установление причин отравления также взяла на контроль прокуратура Владимирской области.

В региональном Роспотребнадзоре считают, что причиной массового отравления могла стать вода. Специалисты начали эпидрасследование.

