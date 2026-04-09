Пациенту в Нижнем Новгороде заменили сразу почку и поджелудочную

Это сложнейшее вмешательство: по всей стране в год делают не больше 20 подобных операций. Операция прошла успешно. «Я до сих пор привыкаю, что не нужно колоть инсулин. Исчезла необходимость через день ездить на диализ», — поделилась пациентка. Теперь у нее нет изматывающей тошноты и общее самочувствие кардинально изменилось в лучшую сторону. Сейчас женщина находится дома. К активной жизни она сможет вернуться уже через полтора месяца, обещают врачи.