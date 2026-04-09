Пациенту в Нижнем Новгороде заменили сразу почку и поджелудочную

Хирурги областной клинической больницы им. Н. А. Семашко в Нижнем Новгороде впервые во время одной операции пересадили пациентке почку и поджелудочную железу. Региональных медиков консультировали эксперты Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова.
Пациентка — местная жительница, которая годами страдает от прогрессирующего сахарного диабета. Избыток жидкости в ее организме составлял более 10 килограммов, как следствие женщина страдала от высокого давления и была вынуждена делать регулярный гемодиализ. Но аппаратное очищение крови лишь временно снимает симптомы. Требовалась пересадка не только почки, но и поджелудочной железы, поскольку сахарный диабет напрямую связан с нарушением ее работы. Операция потребовала от команды хирургов ювелирной точности. Труднее всего, признаются медики, было работать с поджелудочной железой.
«Поджелудочная железа — это крайне нежное, железообразное образование. В хирургической среде этот орган считается одним из самых опасных для манипуляций, так как он мгновенно реагирует воспалением. Подготовка железы к пересадке занимает даже больше времени, чем сам процесс трансплантации», — пояснил главный внештатный специалист-трансплантолог министерства здравоохранения Нижегородской области Владимир Загайнов.
Это сложнейшее вмешательство: по всей стране в год делают не больше 20 подобных операций. Операция прошла успешно. «Я до сих пор привыкаю, что не нужно колоть инсулин. Исчезла необходимость через день ездить на диализ», — поделилась пациентка. Теперь у нее нет изматывающей тошноты и общее самочувствие кардинально изменилось в лучшую сторону. Сейчас женщина находится дома. К активной жизни она сможет вернуться уже через полтора месяца, обещают врачи.