Обнаружен современный аналог «прародителей» многоклеточной жизни

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Биологи обнаружили у берегов Австралии симбиотические колонии бактерий и асгардархей, близких родственников общего предка многоклеточных живых существ. Их взаимодействия предположительно повторяют то, как возникли первые сложно устроенные организмы, сообщила пресс-служба Университета Нового Южного Уэльса (UNSW).
«Данное открытие говорит о том, что древние строматолиты — слоистые камнеобразные структуры, в современных аналогах которых были найдены эти микробы, — могли быть не просто “колыбелями жизни”, где процветали первые микробы Земли. Они также могут оказаться тем самым местом, где появились первые представители сложной жизни», — пояснил доцент UNSW Брендан Бернс, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как объясняют ученые, первые сложно устроенные клетки, которые биологи называют эукариотами, появились на Земле примерно 2,1−2,3 млрд лет назад. Это произошло в результате того, что древние археи, ближайшие родственники которых, так называемые асгардархеи, были недавно обнаружены на дне Атлантики у глубоководных гидротермальных источников, поглотили представителей одного или нескольких видов бактерий.
Эти микробы не были разрушены археями, а стали их составной частью и послужили основой для митохондрий, клеточных «энергетических станций», отвечающих за расщепление питательных веществ при помощи молекул кислорода. Приобретение этой способности клетками дало им ресурсы для образования все более сложных структур, которые в конечном итоге стали основой для первых многоклеточных живых существ.
Аналог первых сложных организмов Земли.
Австралийские ученые открыли первый «живой» пример того, как мог происходить этот процесс на практике, при изучении строматолитов, формирующихся у западных берегов Австралии в национальном парке Хэмелин-Пул. Здесь сложились уникальные условия среды, которые способствуют образованию камнеобразных слоистых структур в результате взаимодействий между сверхплотными скоплениями бактерий и рекордно соленой водой моря.
Внутри этих структур биологи обнаружили уникальную форму симбиоза между разлагающими соединения серы бактериями и ранее неизвестным видом асгардархей, в рамках которого оба вида микробов соединяются друг с другом при помощи трубкообразных наноструктур и обмениваются полезными веществами. В частности, археи через эти каналы могут снабжать бактерий водородом и серой в обмен на витамины, аминокислоты и некоторые другие полезные вещества.
По мнению ученых, схожие взаимодействия внутри строматолитов между древними археями и бактериями в протерозойскую эру привели к их последующему слиянию и образованию первых эукариот, в которых каждый бывший микроорганизм был лишь составной частью одной общей клетки. Последующие опыты с археями и бактериями из австралийских строматолитов, как надеются ученые, помогут понять, как именно мог протекать этот процесс.