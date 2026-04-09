В Пятигорске обновят светомузыкальный фонтан «Центральный»

Светомузыкальный фонтан «Центральный» в сквере им. В. И. Ленина в Пятигорске обновят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.
Специалисты обновят фонтан и насосное помещение, благоустроят территорию вокруг него, в том числе заменят покрытие дорожек. Они облицуют чашу фонтана природным камнем и установят систему видеонаблюдения. Сейчас рабочие уже демонтировали насосное оборудование и приступили к разбору опорных конструкций.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.