Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пятигорске обновят светомузыкальный фонтан «Центральный»

Рабочие уже демонтировали насосное оборудование.

Светомузыкальный фонтан «Центральный» в сквере им. В. И. Ленина в Пятигорске обновят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве Ставропольского края.

Специалисты обновят фонтан и насосное помещение, благоустроят территорию вокруг него, в том числе заменят покрытие дорожек. Они облицуют чашу фонтана природным камнем и установят систему видеонаблюдения. Сейчас рабочие уже демонтировали насосное оборудование и приступили к разбору опорных конструкций.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.