Нижегородский гастроэнтеролог посоветовала не есть более двух кусков кулича

Здоровым взрослым рекомендуют не есть более двух-трех яиц в день. При повышенном холестерине, заболеваниях печени, атеросклерозе или диабете лучше ограничиться одним. Главные «пасхальные цифры» от главного гастроэнтеролога министерства здравоохранения Нижегородской области Елены Колодей привел главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале.