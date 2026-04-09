Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский гастроэнтеролог посоветовала не есть более двух кусков кулича

Лучше избегать сочетаний «яйца + майонез + жирное мясо».

Здоровым взрослым рекомендуют не есть более двух-трех яиц в день. При повышенном холестерине, заболеваниях печени, атеросклерозе или диабете лучше ограничиться одним. Главные «пасхальные цифры» от главного гастроэнтеролога министерства здравоохранения Нижегородской области Елены Колодей привел главный редактор «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале.

Кроме того, врачи советуют не есть более одного-двух кусочков кулича. Лучше не употреблять яйца с майонезом, жирным мясом и алкоголем.

Ранее сообщалось, что нижегородцам советуют отказаться от непищевых красителей при подготовке к Пасхе.