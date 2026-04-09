Главное — соблюдать меру: В РПЦ разрешили пить любой алкоголь на Пасху

Священник Моисеев: На Пасху можно пить любой алкоголь, но только в меру.

Источник: Комсомольская правда

12 апреля православные христиане отметят Пасху. Есть много традиций и правил в этот день, но вот вопрос: можно ли употреблять алкоголь? На это ответил настоятель храма в честь мученика Иоанна Воина города Алатыря протоиерей Димитрий Моисеев. Священнослужитель сказал, что алкоголь не запрещен, но крайне важно соблюдать умеренность, чтобы не испортить праздник.

— В этот день употреблять алкоголь можно. А в каком количестве — это каждый для себя должен определить. Понятно, что в разумном, чтобы не потерять человеческий облик, не превратить праздник в пьянку, во что-то такое нехорошее, беспредельное, — приводит слова протоиерея Димитрия Моисеева издание «Абзац».

Что же до самого вида, то пить можно любой алкоголь, но главное — количество.

— Разумное употребление не грех, а все неразумное будет грехом, — заключил священник.