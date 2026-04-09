Главное — соблюдать меру: В РПЦ разрешили пить любой алкоголь на Пасху

12 апреля православные христиане отметят Пасху. Есть много традиций и правил в этот день, но вот вопрос: можно ли употреблять алкоголь? На это ответил настоятель храма в честь мученика Иоанна Воина города Алатыря протоиерей Димитрий Моисеев. Священнослужитель сказал, что алкоголь не запрещен, но крайне важно соблюдать умеренность, чтобы не испортить праздник.