В Москве прошел финал нового направления олимпиады «Я — профессионал»

«Зеленая металлургия — это не модный тренд, а прямой ответ на глобальный запрос промышленности: снижать углеродный след, внедрять инновации и делать производство чище. На олимпиаду по этому направлению поступило более трех тысяч заявок, а в финал вышли меньше одного процента участников — только лучшие. Каждый из них доказал готовность решать реальные задачи. Именно такие специалисты — с инженерной смекалкой и пониманием климатической повестки — станут драйверами перемен в охране окружающей среды», — сказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.