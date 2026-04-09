В Москве прошел финал нового направления олимпиады «Я — профессионал»

Заключительный этап IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» состоялся на базе Университета науки и технологий МИСИС по новому направлению «Зеленая металлургия». В финале приняли участие более 20 студентов бакалавриата и магистратуры, успешно прошедших отборочный этап и полуфинал, сообщили в пресс-службе Президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Направление «Зеленая металлургия» впервые включено в линейку олимпиады в этом сезоне. Оно объединило студентов не только металлургических специальностей, но и смежных направлений: материаловедения, химических технологий, экологии, физики и энергетики. Задания финала разработаны на основе реальных производственных данных. Участники продемонстрировали навыки оценки ресурсного потенциала железорудного сырья, оптимизации технологических схем прямого восстановления железа, расчета материальных и энергетических балансов.
«Зеленая металлургия — это не модный тренд, а прямой ответ на глобальный запрос промышленности: снижать углеродный след, внедрять инновации и делать производство чище. На олимпиаду по этому направлению поступило более трех тысяч заявок, а в финал вышли меньше одного процента участников — только лучшие. Каждый из них доказал готовность решать реальные задачи. Именно такие специалисты — с инженерной смекалкой и пониманием климатической повестки — станут драйверами перемен в охране окружающей среды», — сказала руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.
Финал прошел в смешанном формате: участники представили доработанные решения кейса в виде презентации и ответили на вопросы жюри. Дипломанты IX сезона получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны, а медалисты — денежные премии до 300 тысяч рублей.
Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» реализуется по нацпроекту «Молодёжь и дети».