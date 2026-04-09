Воронежцам раскрыли рецепт пасхального стола за 446 рублей

Минимальный пасхальный набор, состоящий из кулича, яиц и творожной пасхи, для воронежской семьи из четырёх человек в 2026 году обойдётся в 446,73 рублей. Такие данные в четверг, 9 апреля, опубликовал Центр стратегических разработок.
Специалисты рассчитали индекс «Пасхи», сопоставив расходы на приготовление традиционных блюд. При этом они учитывали следующие продукты:
для приготовления бездрожжевого кулича: мука пшеничная 150 гр., сливочное масло 100 гр., сахар-песок 75 гр., яйцо 1,5 шт, изюм, курага 40 гр., молоко 100 мл, ванилин 2 гр., разрыхлитель 3 гр., соль (по вкусу).
для приготовления пасхи «Монастырской»: сливочное масло 80 гр., сахар-песок 60 гр., яичные желтки варёные 2 шт., творог 160 гр., ванилин 2 гр.
крашеные яйца: десяток.
Специалисты отмечают, что по сравнению с прошлогодним индексом «Пасхи» стоимость набора продуктов в среднем по стране снизилась на 1,7%. Подешевели сливочное масло — на 7,1%, сахарный песок — на 3,9%, а также изюм и курага — на 0,3%. Однако есть и продукты, которые, напротив, подорожали. Среди них яйца и молоко. Они выросли в цене на 5,3% и 3,2%, соответственно.