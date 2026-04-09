Отбор участников проекта «Классная тема!» стартовал 6 апреля

«Шоу запущено по поручению Президента России, его герои — учителя естественнонаучных предметов: биологии, географии, истории, физики, химии, математики, а также русского языка и литературы. Они трудятся в различных регионах страны, причем подходят креативно к профессии педагога и ведут свой учебный предмет так, что могут выступать перед зрителями всей страны на телевидении. Профессия учителя подразумевает постоянное самосовершенствование и творчество, и я уверен, что в “Классной теме” все педагоги, допущенные к участию, смогут реализовать свои идеи и наработки», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.