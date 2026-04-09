Отбор участников проекта «Классная тема!» стартовал 6 апреля

Учителя со всей страны могут принять участие во Всероссийском отборе конкурсантов юбилейного, пятого сезона телешоу «Классная тема!», который начался 6 апреля. Прием заявок продлится до 31 мая включительно, сообщили в Минпросвещения РФ.
«Шоу запущено по поручению Президента России, его герои — учителя естественнонаучных предметов: биологии, географии, истории, физики, химии, математики, а также русского языка и литературы. Они трудятся в различных регионах страны, причем подходят креативно к профессии педагога и ведут свой учебный предмет так, что могут выступать перед зрителями всей страны на телевидении. Профессия учителя подразумевает постоянное самосовершенствование и творчество, и я уверен, что в “Классной теме” все педагоги, допущенные к участию, смогут реализовать свои идеи и наработки», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Претендентам предстоит пройти тестирование по своему предмету и записать видеовизитку по ссылке. Для участников будут предусмотрены ценные подарки и номинации от государственных корпораций и компаний, а главный приз — цикл познавательных передач на федеральном канале. Напомним, что в 2025 году из 5644 участников 35 вышли в полуфинал — пять по каждому из семи предметов. Их видеоуроки доступны в сообществе «Классная тема» в соцсети «ВКонтакте».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.