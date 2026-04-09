Более 10 тыс. деревьев высадят в КЧР в ходе акции «Сад памяти»

Мероприятие проводится в память о погибших героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В нем примут участие более 1,5 тысячи жителей. Центральное событие состоится 24 апреля в парке «Зеленый остров» в Черкесске. Посадить дерево, почтить память павших героев и поддержать акцию «Сад памяти» может любой желающий. Больше информации о деталях инициативы доступно по ссылке.