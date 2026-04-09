Более 10 тыс. деревьев высадят в КЧР в ходе акции «Сад памяти»

Ежегодная акция «Сад памяти» пройдет с 19 по 30 апреля в Карачаево-Черкесии при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Во время нее в регионе высадят свыше 10 тыс. саженцев разных пород, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Мероприятие проводится в память о погибших героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В нем примут участие более 1,5 тысячи жителей. Центральное событие состоится 24 апреля в парке «Зеленый остров» в Черкесске. Посадить дерево, почтить память павших героев и поддержать акцию «Сад памяти» может любой желающий. Больше информации о деталях инициативы доступно по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.