В Перми скончалась профессор ПНИПУ Татьяна Герцен

Педагог и ученый отдала родному вузу более 50 лет.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба Пермского политеха сообщила о кончине кандидат химических наук, профессора Герцен Татьяны Анатольевны. Ученый и педагог прошла профессиональный путь от ассистента до доцента кафедры «Прикладная физика».

Татьяна Герцен родилась 6 августа 1947 года в Томске. В 1970 году поступила в аспирантуру горного факультета ППИ. В 1983 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.

В дальнейшем Татьяна Анатольевна продолжила исследования в области аналитической, физической и коллоидной химии. Она является автором более 150 научных работ.

Спустя шесть лет Татьяна Герцен стала одним из организаторов политехнической школы. Сейчас это МАОУ «Лицей № 1». В школе она проводила занятия по физике, руководила учебно-исследовательскими работами учащихся.

«Татьяна Анатольевна была удивительно живым, легким и светлым человеком. Ее одинаково любили студенты и лицеисты. Она не просто читала лекции, а заражала любовью к физике. Любую самую сложную тему могла подать так просто, наглядно и остроумно, что формулы оживали, а физика переставала быть пугающей наукой, становясь захватывающим приключением», — говорят коллеги.

Для нее не существовало «неспособных» учеников — она помогала всем и всегда. Ее оптимизм и легкость были заразительны: находиться рядом с Татьяной Анатольевной было настоящим счастьем, — отметили коллеги Татьяны Герцен.

Пермский политех выражает соболезнования родным и близким ушедшего из коллеги. Прощание состоится 10 апреля с 14:30 на ул. Старцева, 61 в Большом ритуальном зал.