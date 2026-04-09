В Перми скончалась профессор ПНИПУ Татьяна Герцен

Пресс-служба Пермского политеха сообщила о кончине кандидат химических наук, профессора Герцен Татьяны Анатольевны. Ученый и педагог прошла профессиональный путь от ассистента до доцента кафедры «Прикладная физика».
Татьяна Герцен родилась 6 августа 1947 года в Томске. В 1970 году поступила в аспирантуру горного факультета ППИ. В 1983 году защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.
В дальнейшем Татьяна Анатольевна продолжила исследования в области аналитической, физической и коллоидной химии. Она является автором более 150 научных работ.
Спустя шесть лет Татьяна Герцен стала одним из организаторов политехнической школы. Сейчас это МАОУ «Лицей № 1». В школе она проводила занятия по физике, руководила учебно-исследовательскими работами учащихся.
«Татьяна Анатольевна была удивительно живым, легким и светлым человеком. Ее одинаково любили студенты и лицеисты. Она не просто читала лекции, а заражала любовью к физике. Любую самую сложную тему могла подать так просто, наглядно и остроумно, что формулы оживали, а физика переставала быть пугающей наукой, становясь захватывающим приключением», — говорят коллеги.
Для нее не существовало «неспособных» учеников — она помогала всем и всегда. Ее оптимизм и легкость были заразительны: находиться рядом с Татьяной Анатольевной было настоящим счастьем, — отметили коллеги Татьяны Герцен.
Пермский политех выражает соболезнования родным и близким ушедшего из коллеги. Прощание состоится 10 апреля с 14:30 на ул. Старцева, 61 в Большом ритуальном зал.