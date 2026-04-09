Народные приметы на 10 апреля: пора сеять огородную зелень

Сегодня нельзя хлопать дверьми

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Илларионов день, Илларион — выверни оглобли. К этому времени таял снег, подсыхали дороги, и хозяева меняли зимний транспорт — сани на летний — телеги. На Иллариона начинали сеять огородную зелень. По поверьям, всходы будут крепкими и сочными. В этот день также чистили от мусора освободившиеся ото льда пруды и родники.

Сегодня запрещено ругаться, ссора может затянуться надолго. Не стоит хлопать дверьми, чтобы не потревожить домового. Рассерженный хозяин может лишить дом уюта и достатка, а также поссорить членов семьи.

Нельзя выворачивать карманы, это может привести к финансовым проблемам.

Народные приметы на 10 апреля:

— день выдался дождливым — к хорошему урожаю;

— птицы летают низко — к жаркому, засушливому лету;

— сороки садятся на верхушках деревьев — к похолоданию.

Источник: iz.ru.