Народные приметы на 10 апреля: пора сеять огородную зелень

По народному календарю сегодня Илларионов день, Илларион — выверни оглобли. К этому времени таял снег, подсыхали дороги, и хозяева меняли зимний транспорт — сани на летний — телеги. На Иллариона начинали сеять огородную зелень. По поверьям, всходы будут крепкими и сочными. В этот день также чистили от мусора освободившиеся ото льда пруды и родники.
Сегодня запрещено ругаться, ссора может затянуться надолго. Не стоит хлопать дверьми, чтобы не потревожить домового. Рассерженный хозяин может лишить дом уюта и достатка, а также поссорить членов семьи.
Нельзя выворачивать карманы, это может привести к финансовым проблемам.
Народные приметы на 10 апреля:
— день выдался дождливым — к хорошему урожаю;
— птицы летают низко — к жаркому, засушливому лету;
— сороки садятся на верхушках деревьев — к похолоданию.
