Народные приметы на 10 апреля: пора сеять огородную зелень

По народному календарю сегодня Илларионов день, Илларион — выверни оглобли. К этому времени таял снег, подсыхали дороги, и хозяева меняли зимний транспорт — сани на летний — телеги. На Иллариона начинали сеять огородную зелень. По поверьям, всходы будут крепкими и сочными. В этот день также чистили от мусора освободившиеся ото льда пруды и родники.