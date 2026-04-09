Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора Арзамасского медколледжа подозревают в растрате 2 млн рублей

Галина Трофимова стала фигурантом уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности прошедших накануне обысков в Арзамасском медицинском колледже. Директор учреждения Галина Трофимова подозревается в присвоении и растрате средств в особо крупном размере — речь идёт о сумме порядка двух миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Следствие считает, что директор осуществила схему с фиктивным трудоустройством третьего лица на должность преподавателя — фактически сотрудник обязанности не исполнял, однако зарплата ему начислялась. В результате бюджету был причинен ущерб свыше двух миллионов рублей. По данному факту СУ СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело по статье о присвоении и растрате.

Сейчас оперативники продолжают расследование: проверяют, были ли аналогичные эпизоды, и устанавливают возможных соучастников.