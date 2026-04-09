Вечером в Ростовской области объявили ракетную опасность

Жителей Ростовской области призвали спуститься в укрытия и подвалы.

Источник: Комсомольская правда

Вечером в Ростовской области объявили ракетную опасность. Тревожные оповещения начали массово приходить местным жителям через официальное мобильное приложение МЧС в начале седьмого.

Спасатели призывают граждан не поддаваться панике, но максимально оперативно позаботиться о собственной безопасности. Людям настоятельно советуют немедленно покинуть открытые участки улиц и спрятаться в надежных местах.

— Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или на подземный паркинг, — говорится в тексте экстренной рассылки спасательного ведомства.

Напомним, минувшей ночью в регионе также было неспокойно. Дежурные расчеты успешно перехватили вражеские беспилотники над территориями Миллеровского, Тарасовского и Милютинского районов. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше