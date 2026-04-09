Вечером в Ростовской области объявили ракетную опасность. Тревожные оповещения начали массово приходить местным жителям через официальное мобильное приложение МЧС в начале седьмого.
Спасатели призывают граждан не поддаваться панике, но максимально оперативно позаботиться о собственной безопасности. Людям настоятельно советуют немедленно покинуть открытые участки улиц и спрятаться в надежных местах.
— Рекомендовано проследовать в укрытие, подвал или на подземный паркинг, — говорится в тексте экстренной рассылки спасательного ведомства.
Напомним, минувшей ночью в регионе также было неспокойно. Дежурные расчеты успешно перехватили вражеские беспилотники над территориями Миллеровского, Тарасовского и Милютинского районов. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, инцидент обошелся без пострадавших и разрушений.
