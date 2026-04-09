В Россельхознадзоре напомнили об опасности борщевика Сосновского

В ведомстве пояснили, что «борщевик Сосновского — многолетнее растение высотой до 5 м с ребристым стеблем и крупными белыми цветами, обладающее высокой репродуктивной способностью (до 20 тыс. семян). Оно может подавлять другие растения и сохранять семена в почве до 15 лет. Ядовитые вещества, содержащиеся в растении, вызывают острые дерматиты и ожоги при контакте с кожей и солнечном свете».