В Воронеже бойцу СВО удалили грыжу

Грыжа у 47-летнего жителя Воронежской области образовалась после ранения передней брюшной стенки в ходе боевых действий в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Тогда в полевых условиях ему зашили рану, но через некоторое время на этом месте образовалась грыжа. Вернувшись из зоны СВО, мужчина попал в отделение реабилитации городской больницы № 3 Воронежа. В конце прошлого месяца пациента передали хирургам, и те после обследования выявили необходимость проведения операции.
Врачи под руководством хирурга Алексея Купцова не только привели в порядок переднюю брюшную стенку, но и установили специальный сетчатый имплант, обеспечивающий надежную поддержку органов для предотвращения рецидива. А уже через 11 дней мужчину выписали на амбулаторное лечение.