Слащева рассказала, как идеи для мультфильмов проходят проверку зрителей

Детские анимационные проекты «Союзмультфильма» проходят смотр у фокус-групп, рассказала в эфире программы «Таманцев. В итоге» на Радио РБК председатель совета директоров киностудии, генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлианна Слащева. По ее словам, смотры начинаются еще на этапе сценария. Проекты выносятся на фокус-группы, в которые входят родители или дети старше семи лет.
«На каждом этапе создания этого проекта мы его тестируем и до тех пор, пока мы не получаем не менее 75% ожидания смотрения от этих наших целевых аудиторий… после того, как мы получаем вот этот ответ, что да, нам это интересно, да, мы это хотим смотреть, а родители говорят: да, мы хотели бы показать это своим детям — мы выпускаем это в производство», — рассказала Слащева.
По ее словам, таким образом проект проходит консультации фокус-групп на нескольких этапах: от сценария и первых эскизов до маленьких сцен, по одной минуте. «Это не только потому, что мы хотим услышать зрителя. Поэтому тоже, но еще и потому, что анимация — очень дорогое производство, и мы не можем позволить себе провалов, когда мы не попадем в ожидания зрителя», — отметила глава «Союзмультфильма».
Второй критерий для запуска проекта — одобрение продюсерского совета или контентного комитета, в рамках которого собираются «все творческие и нетворческие люди», например финансисты и продажники. «Они собираются на комитет, и этот комитет обсуждает и принимает решение о запуске тех или иных проектов В целом ни одно решение по запуску контентного проекта сегодня не принимает один конкретный продюсер, или даже не принимаю я. Это все принимается консолидированно, продюсерским советом», — объяснила Слащева.
