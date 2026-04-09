В Красноярске пройдет серия тренингов по развитию личной эффективности

В программе — занятия по управлению временем, профилактике стресса, а также по развитию бизнес-мышления.

Источник: Национальные проекты России

Серия бесплатных тренингов по развитию личной эффективности для предпринимателей и тех, кто планирует начать свое дело, пройдет в Красноярске. Обучение организуют при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Мероприятия проведет сертифицированный тренер агентства «Мой бизнес» Наталья Чугунова. В программе — практические занятия по управлению временем, профилактике стресса и выгорания, а также по развитию предпринимательского мышления и работе с командой. Количество мест ограничено. Для регистрации необходимо подать заявку по ссылке или в офисе центра «Мой бизнес» (Красноярск, ул. Матросова, 2), телефон для связи 8 (800) 234−0−124.

«Мы стремимся создавать для жителей региона доступную образовательную среду, где каждый может получить практические инструменты для роста. Апрельские интенсивы — это отличная возможность в удобном формате прокачать навыки, необходимые для успеха в современных условиях», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Красноярского края Павел Кириллов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.