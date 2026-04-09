Матвиенко назвала Калининград одним из красивейших городов мира и напомнила о подвиге штурма Кёнигсберга

Председатель Совфеда отметила, что 9 апреля закрепили в календаре памятных дат благодаря инициативе жителей.

Источник: Клопс.ru

Во время визита в регион председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила калининградцев с новой памятной датой. Она напомнила, что 9 апреля включён в календарь воинской славы после обращения жителей области и поддержки губернатора. По словам Матвиенко, эта дата по праву связана с штурмом Кёнигсберга, который советские войска взяли после тяжёлых боёв.

«Именно 9 апреля тогда советские солдаты, офицеры после штурма взяли Кёнигсберг, который считался всегда неприступной крепостью», — сказала она. Матвиенко подчеркнула, что в этот день страна вспоминает тех, кто погиб при освобождении города, и отметила символичность того, что выступает у мемориала 1 200 гвардейцам.

Спикер напомнила, что после войны город фактически лежал в руинах. Она отметила вклад первых переселенцев, которые приехали сюда «со всего Советского Союза», чтобы восстановить разрушенные кварталы. По словам Матвиенко, британские бомбардировки 1944 года также оставили после себя большую часть жилой застройки уничтоженной.

Она назвала Калининград «одним из красивейших городов Европы и мира» и подчеркнула, что он «навсегда российский». Матвиенко добавила, что новый статус памятной даты станет поводом для молодёжи ещё больше интересоваться историей региона и гордиться ею.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пообщалась с жителями Калининградской области во время рабочего визита. По её словам, вопросы развития региона приоритетны для федеральных властей.

