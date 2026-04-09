Путин поздравил Северный русский народный хор со 100-летием

«Поздравляю коллектив и ветеранов хора со 100-летним юбилеем Государственного академического Северного русского народного хора — одного из старейших музыкальных коллективов России… За минувшее время Северный русский народный хор прошёл большой, впечатляющий творческий путь. Вижу в этом огромную заслугу руководителей коллектива, дирижёров, артистов, которые внесли значимый вклад в развитие замечательных традиций просветительства, национального музыкального и хорового искусства», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.