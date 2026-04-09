Что запрещено в Страстную пятницу, 10 апреля 2026 года

В 2026 году 10 апреля приходится не просто на очередной день народного календаря, а на Великую (Страстную) пятницу — самый скорбный и трагический день в христианском календаре.
Страстная пятница — день великой скорби и тишины.
Это день, когда церковь и народная традиция едины в одном — глубокой, всеобъемлющей скорби и абсолютной тишины. В 2026 году народный день Илариона — выверни оглобли полностью отступает перед величием евангельских событий.
События трагедии и любви.
В Страстную пятницу христиане всего мира вспоминают крестные страдания и смерть Иисуса Христа.
Согласно Евангелию, в этот день произошли события величайшей трагедии и величайшей любви:
Суд Пилата: Римский прокуратор, не найдя вины в Иисусе, предлагает отпустить Его в честь праздника Пасхи, но толпа, подговоренная первосвященниками, требует казни и освобождения разбойника Вараввы.
Крестный путь: Иисус, избитый и увенчанный терновым венцом, сам несет Свой крест на Голгофу.
Распятие: В три часа дня (по евангельскому времени) Христа распинают на кресте между двумя разбойниками. Один из них, «благоразумный», раскаивается и получает обещание быть в раю.
Смерть и погребение: около трех часов дня Иисус умирает со словами: «Свершилось… Отче! В руки Твои предаю дух Мой». В этот момент, по свидетельству евангелистов, померкло солнце и произошло землетрясение. Вечером тайные ученики Христа, Иосиф Аримафейский и Никодим, снимают тело с креста, обвивают плащаницей и погребают в новой пещере.
Псалмы и пророчества.
И уже много столетий подряд богослужения этого дня наполнены особой скорбью и величием:
Утром совершаются особые службы с чтением псалмов и пророчеств о страданиях Христа.
В три часа дня — в час смерти Спасителя — из алтаря на середину храма торжественно выносят Плащаницу. Это большое полотно (или икона) с изображением положенного во гроб Иисуса Христа. Верующие с трепетом поклоняются ей.
Вечером совершается служба, во время которой верующие со свечами в руках обходят храм крестным ходом, неся Плащаницу вокруг церкви.
В знак исключительной скорби в этот день не совершается Божественная литургия — самая торжественная служба.
Обычаи 10 апреля.
Народная же память, тесно переплетаясь с церковной, создала свои обычаи и поверья, связанные с этим великим днем.
Главные из них:
Двенадцать свечей: после вечерней службы (утрени с чтением 12 Евангелий, которая служится накануне вечером в Великий четверг) верующие старались донести горящие свечи до дома и поставить их перед иконами, давая им догореть полностью. Это считалось залогом достатка, радости и благополучия в семье на весь год.
Охранительная молитва: существовало поверье, что с момента положения Христа во гроб и до Его Воскресения нечистая сила становится особенно активной. Если ночью привидится что-то страшное, знающие люди советовали сказать: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его» — и видение исчезнет.
Выпечка куличей: хотя церковь рекомендует завершить все приготовления к Пасхе в Чистый четверг, во многих семьях сохраняется традиция печь куличи именно в Страстную пятницу. При этом существовало поверье, что такой кулич, испеченный с молитвой, никогда не испортится, будет обладать целебной силой и защитит дом от бед.
Запреты Страстной пятницы.
Что категорически нельзя делать в Страстную пятницу?
Веселиться, петь, танцевать, смеяться. Главный запрет дня. Тот, кто веселится в Страстную пятницу, весь год будет плакать.
Заниматься любой работой по дому. Строжайше запрещено: стирать, шить, вязать, убирать, резать, колоть дрова. Все приготовления к Пасхе должны быть закончены в Чистый четверг.
Работать с землей. Нельзя втыкать в землю железные предметы (лопаты, вилы, грабли) — это считалось грехом и могло навлечь беду.
Слушать громкую музыку, посещать развлекательные мероприятия.
Ссориться, сквернословить, богохульничать.
Как провести 19 апреля: без суеты и развлечений.
Как современному человеку лучше всего прожить этот день?
1. Остановитесь. Постарайтесь, насколько это возможно, освободить день от суеты, работы, социальных сетей и развлечений. Пусть этот день будет посвящен только самому главному.
2. Посетите храм. Если есть возможность, сходите на вынос Плащаницы в три часа дня. Даже если вы не строгий прихожанин, это величественное и скорбное богослужение никого не оставляет равнодушным.
3. Принесите домой свечу. Если будете на службе, постарайтесь донести свечу до дома зажженной. Поставьте её перед иконой и помолитесь о своих близких, о мире и прощении.
4. Поговорите с детьми. Расскажите им о том, что случилось в этот день много веков назад. Объясните, почему мы скорбим и почему этот день так важен перед великой радостью Пасхи.
5. Соблюдайте тишину. Не включайте телевизор, не слушайте музыку. Проведите вечер в тишине, с книгой, в размышлениях. Позвольте своей душе побыть наедине с собой и с вечностью.
6. Испеките кулич с молитвой. Если вы всё же решили печь куличи, делайте это в тишине, с молитвой. Пусть это будет не суетливая стряпня, а священнодействие, наполненное любовью и ожиданием чуда Воскресения.
Помните, что день 10 апреля 2026 года — это день, когда все в мире умолкает, уступая место великой тишине и скорби, из которой вот-вот родится самая большая радость в мире.
Приметы на 10 апреля.
Звездная ночь и ясный рассвет — к хорошему урожаю пшеницы.
Если в этот день посеять петрушку или укроп, урожай будет в два раза больше.
Испеченный в этот день хлеб считался целебным.
Если в Страстную пятницу отлучить ребенка от груди — он вырастет здоровым и сильным.