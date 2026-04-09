Ситуацию в Дагестане и Чечне признали ЧС федерального уровня

Режим чрезвычайной ситуации на территории Дагестана и Чечни повышен с регионального до федерального уровня. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
«Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и с учетом заслушанных нами докладов принято решение обстановку на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики отнести к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — заявил Куренков.
Куренков ранее сегодня, 9 апреля, прилетел в Дагестан для координации ликвидации последствий стихии. С членами правительственной комиссии глава МЧС облетел подтопленные территории и оценил последствия паводков.
«Последствия стихии масштабны: пострадали жилые дома и соцобъекты, нарушена работа систем энерго-, водо- и газоснабжения, ограничено движение по авто- и железным дорогам, значительный ущерб нанесен агропромышленному комплексу», — говорится в сообщении МЧС.
На совещании с президентом Владимиром Путиным 7 апреля Куренков сообщил о планах повышения режима ЧС до федерального после оценки масштабов происшествия. Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что более 6,2 тыс. человек пострадали в результате наводнений.
Для помощи пострадавшим жителям в Дагестане были развернуты 55 пунктов временно размещения. По словам Меликова, последствия наводнения усугубила незаконная застройка природоохранных зон.
Чрезвычайная ситуация федерального характера классифицируется высоким показателем материального ущерба или количества пострадавших. Так, ЧС федерального характера объявляют в случае, если пострадавших больше 500, а размер материального ущерба — свыше 1,2 млрд руб.
