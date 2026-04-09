Ситуация с рождаемостью начала стабилизироваться в Петербурге. В Северной столице наблюдается положительная динамика — демография растет. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербурга» со ссылкой на главного внештатного акушера-гинеколога городского комитета по здравоохранению Виталия Беженаря, выступившего на пресс-конференции в ТАСС.
— В 2025 году число родов снизилось более чем на 3 процента, но в 2026 году этот показатель составил менее 1,5 процента. Ситуация улучшается, но несмотря на положительную тенденцию, проблема требует дальнейших усилий, — рассказал Беженарь.
По данным за 2025 год, в городе родилось около 50 тысяч детей. До 2016 года население Петербурга ежегодно увеличивалось за счет новорожденных, однако последние девять лет наблюдается снижение рождаемости.
Беженарь отметил, что современные женщины все чаще откладывают рождение первого ребенка на возраст около 30 лет. По его словам, эта тенденция влияет как на успешность зачатия, так и на здоровье будущих матерей.