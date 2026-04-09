В Нижнекамске Татарстана отремонтируют школу № 8

Учреждение также получит новую мебель и оборудование.

Школу № 8 отремонтируют в Нижнекамске Республики Татарстан при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона.

В здании заменят окна и двери, обновят отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию, приведут в порядок электрику и выполнят отделку помещений. Школа также получит новую мебель и оборудование. Отмечается, что здание уже отремонтировано на 55%.

Напомним, в 2026 году по нацпроекту в Татарстане планируют капитально отремонтировать 36 школ в 18 муниципалитетах.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.