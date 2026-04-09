Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Прикамья вернули более 21 млн рублей переплаты за коммунальные услуги

Необоснованные начисления произвели управляющие и ресурсоснабжающие организации.

Источник: Комсомольская правда

ИГЖН Пермского края помогла вернуть жителям многоквартирных переплату за коммунальные платежи. После проверок в 2025 году ресурсоснабжающие и управляющие организации, ТСЖ сделали перерасчет на сумму свыше 21 млн руб.

В краевую инспекцию поступило почти 6 тыс. жалоб на необоснованные и завышенные начисления. Самые большие переплаты в поступивших счетах нашли: за содержание и использование жилого помещения — более 8 млн руб.; отопление — 6 млн руб.; горячее водоснабжение — 3 млн руб. Перерасчет произведен в пользу жителей 233 многоквартирных домов.

«По результатам рассмотренных обращений и проведенных проверок в отношении 46 управляющих и ресурсоснабжающих компаний применены меры административного реагирования», — сообщила краевая ИГЖН.

С начала 2026 года в инспекцию уже поступило 7 579 обращений по вопросам, связанным с эксплуатацией и управлением многоквартирными домами. Управляющие организации оштрафованы на сумму более 10 млн руб.

Ранее краевая ИГЖН сообщила о штрафах в отношении семи управляющих организаций на сумму более 400 тыс. руб.