На пять недель закроют движение по улице Подгоренской в Воронеже

С 10 апреля закроют движение на участке улицы Подгоренской в Воронеже. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба городской администрации.
Из-за работ на участке теплотрассы нельзя будет проехать в районе домов №№ 40 — 43 с 10:00 10 апреля до 17 мая включительно.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 10 апреля воронежцам на несколько часов запретят парковку на улице Фридриха Энгельса.
